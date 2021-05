Graziani: “Nuovo allenatore della Fiorentina? Juric verrebbe subito a Firenze”

Le parole di Graziani a Radio Bruno

Ciccio Graziani ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Il nome di appeal per la panchina viola penso che sia Sarri, sennò alla Fiorentina tocca andare su nomi come Juric o De Zerbi. Ivan verrebbe sicuramente a Firenze. Adesso tocca fare punti con Cagliari e Crotone, in una partita singola può succedere di tutto, anche di far punti contro squadre sulla carta più attrezzate come Lazio e Napoli. Staremo a vedere".