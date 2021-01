Graziani: “Non vedo squadra svogliata. Gomez? Non credo arriverà a Firenze”

Il grande ex viola Ciccio Graziani al Pentasport di Radio Bruno in onda stamani:

“Kokorin? Personalmente non ho ricordi di lui, il calcio russo si vede poco. Il nome non mi dà emozioni ma se hanno scelto lui vuol dire che è bravo. Non posso esprimere giudizi. Felipe Anderson? E’ un attaccante esterno da 4-3-3 come giocava nella Lazio. In Italia era un ottimo calciatore poi lo abbiamo perso un po’ di vista. È un Callejon che attacca di più verso la porta. Calciatori svogliati? No, non li ho visti: ho visto prestazioni sottotono ma non giocatori che non si impegnano. Gomez? Non credo verrà alla Fiorentina”.

Crotone, c’è una defezione in difesa. Il report verso Firenze