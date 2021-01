Qui Crotone, gli Squali perdono un difensore. Il report odierno dei calabresi

Vi riportiamo quanto si legge sul sito ufficiale del Crotone:

“A tre giorni dalla sfida dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina (sabato, ore 20:45), i rossoblù sono stati impegnati in una seduta mattutina sui campi del centro sportivo. Dopo l’appuntamento in sala video e il lavoro in palestra, la squadra ha svolto lavoro tecnico-tattico. A chiudere, la classica partitella finale a campo ridotto. Cuomo ha accusato un risentimento sui muscoli dell’anca destra e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad esami strumentali. Per domani è in programma un nuovo allenamento mattutino all’Antico Borgo”. E Pedro Pereira teme la Fiorentina: “Dovremo dare qualcosa di più”