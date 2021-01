Crotone, Pereira: “Con una squadra come la Fiorentina dovremo dare qualcosa in più”

Pedro Pereira, esterno del Crotone, ha parlato ai canali della società calabrese:

“Sono felice di poter aiutare la squadra e dare il mio meglio per dare un senso al lavoro che facciamo per toglierci delle soddisfazioni. La vittoria di domenica è stata molto importante, ci ha mantenuti vivi e dobbiamo continuare su questa strada. Stiamo lavorando molto bene a livello fisico. La Fiorentina? Gara molto difficile, come tutte le altre: come sempre dovremo mettere qualcosa in più in campo, specie contro una squadra storica e forte come la Fiorentina”.

