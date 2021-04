Graziani: “Lippi sarebbe un valore per Firenze. Pradè? Le colpe sono di tutti”

L'ex attaccante ha parlato a Radio Bruno. Graziani ha toccato tanti temi che riguardano il presente e futuro della Fiorentina.

"Sul 2-2 con l'Atalanta ero convinto potesse anche vincere la Fiorentina. Comunque l'Atalanta ha meritato. Lippi fuori posto a Firenze ? Assolutamente no. Un allenatore giovane potrebbe giovare della presenza di una figura di riferimento come Lippi, sarebbe un valore enorme. De Zerbi sulla panchina Viola? Lui sta lavorando benissimo a Sassuolo ma è in una piazza tranquilla e con poche pressioni. Bisogna capire se le sue idee sono applicabili anche ad altre realtà.

Prossimo DS? Io ho una stima infinita per Petrachi che ha fatto un lavoro straordinario a Torino. Non credo però che la colpa della brutta stagione della Fiorentina sia colpa di un singolo. Le decisioni si prendono sempre in gruppo. La conferma di Pradè passerà dalla considerazione che Commisso ha di lui. Lotta salvezza? C'è preoccupazione ma vedo la classifica e mi accorgo che la Fiorentina ha 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, le difficoltà enormi sono per chi sta dietro. Credo però che la Fiorentina potrebbe anche fare punti in match sulla carta proibitivi".