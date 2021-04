Valcareggi: “Commisso merita applausi. Lippi? Non lo vedo a Firenze”

Il procuratore ed opinionista Furio Valcareggi è intervenuto nel corso della trasmissione 90esimo minuto dove ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina:

Pradè sa bene che l’Atalanta è più forte della Fiorentina, ma bisognerebbe concedergli un po’ di arrabbiatura. Firenze è contro Pradè. Commisso andrebbe applaudito, il centro sportivo è una cosa colossale. Rocco sperava che le cose potessero andare meglio, ma questo è il calcio. Ricordo quando si voleva prendere Pavoletti al posto di Vlahovic, ma meglio non rivendicare niente. Lippi ha guadagnato grandi cifre in carriera, ma non lo vedo disposto a venire alla Fiorentina. Pradè è un bravo direttore sportivo, ha commesso errori come capita a tutti quanti