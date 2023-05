Graziani: “La squadra sotto la curva è una pagliacciata. Berardi per Nico è ok”

"Oggi l'Udinese era un po' in vacanza. Questa vittoria da morale per giovedì. Dobbiamo ribaltare la negatività dell'andata. La Fiorentina sotto i tifosi è una pagliacciata. La squadra ci crede già, non deve andarlo a dire dai tifosi. C'è troppa mania di protagonismo. I tifosi vanno a Basilea non per perdere tempo, ci credono anche loro. Non c'è bisogno di questo. Non bisogna dirlo, la squadra va sotto la curva perchè ha vinto, non per caricare i giocatori. Quando si prendono gol non si può dare sempre colpa all'allenatore. I giocatori devono comunicare tra di loro. Contro il Basilea non ti puoi far saltare così."