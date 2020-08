Graziani: “Fiorentina, senza un centravanti da 20 reti niente Europa. Non puoi sbagliare”

L’ex Roma e Fiorentina, Ciccio Graziani (il suo pensiero su Vlahovic), è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare dei possibili movimenti di mercato in casa viola. Queste le sue dichiarazioni:

Ho letto dell’idea della Juventus di inserire Bernardeschi in una trattativa per portare Chiesa a Torino, non sono d’accordo. La Fiorentina non può permettersi di sbagliare l’attaccante, Piatek non mi dispiace. Farei un tentativo per rimetterlo in sella. Belotti, Nainggolan e Izzo accostati alla Viola? Mi vengono i brividi, magari. Chiesa è l’unico giocatore che potrebbe portare soldi freschi nelle casse, lo venderei per prendere un giocatore come Belotti. La tournèe americana della scorsa estate della Fiorentina non credo abbia gravato sulla stagione. Cavani alla Fiorentina? Partendo dal fatto che lui preferisce fare le coppe europee, credo che non prenderebbe neanche in considerazione una proposta gigliata in questo momento. Stesso discorso per Paredes, in caso di addio penserebbe a squadre europee. Senza un centravanti da 20 reti la Fiorentina non può lottare neanche per l’Europa League. Il nuovo stadio? Andare al Franchi è come andare al cinema, con un nuovo impianto sarebbe come un teatro. Vlahovic ha bisogno di qualcuno che gli insegni determinati movimenti, glielo ho ribadito un mese fa