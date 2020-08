Graziani: “Lecce piazza ideale per Vlahovic. Belotti il massimo”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex viola Francesco Graziani ha parlato anche del mercato degli attaccanti in ottica Fiorentina. Per l’ex bomber gigliato “Belotti sarebbe il massimo. Un sacrificio economico per lui varrebbe la pena farlo“. Ciccio lo prenderebbe a occhi chiusi, ma non ha dubbi nemmeno su Piatek, anche se il polacco, a differenza, del granata, sarebbe una scommessa. “Il valore, però, non si discute e la scommessa l’azzarderei volentieri, anche pensando che con Kouamé andrebbe a riformare una coppia che a me piaceva tantissimo per varietà e soluzioni offensive“.

Vlahovic e Cutrone

Graziani terrebbe l’ex Milan e manderebbe il serbo a giocare un anno in prestito. “Il Lecce sarebbe la collocazione ideale. I giallorossi vogliono tornare subito in Serie A e Corvino lo conosce bene“.