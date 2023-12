Graziani: “Italiano deve chiedersi come migliorare i 9. Ci sono le gerarchie”

"Ci è andata bene su quel possibile gol loro, Gol mangiato gol subito, oggi è stata una bella giornata, è andato tutto liscio. Hai 23 punti, sei sesto in classifica e ti sei ripreso. Adesso vedremo se c'è la continuità, già dalla prossima contro la Roma. Oggi la classifica ti regala delle belle emozioni, se qualcuno non è contento non so che dire. Italiano però dovrebbe un po' mischiare le carte, mettere le due punte per esempio. A Milano toglie Beltran per Nzola, li mi sarebbe piaciuto vederli assieme.