Graziani: “Italiano deve adeguarsi ai calciatori e non fossilizzarsi sul 4-3-3”

"In classifica potevamo avere qualche punto in più, siamo un po' indietro. Italiano deve adeguarsi ai calciatori e non viceversa. Giocare da Jovic centravanti nel 4-3-3 significa fare un torto al giocatore e a se stesso. Una soluzione può essere con due centravanti in modo da far rendere al meglio gli attaccanti a disposizione. In questo momento sia Jovic che Cabral dovrebbero essere arrabbiati con Italiano per come li sta utilizzando. Italiano l'anno scorso ha rivitalizzato gli zombie, ora non deve fossilizzarsi sul suo mantra 4-3-3, deve cambiare qualcosa, ma ho l'impressione che lui non la pensi così. Mercato estivo? L'allenatore non doveva accontentarsi in toto ma entrare in alcune scelte per avere giocatori adatti al gioco, perché poi alla fine paga sempre lui".