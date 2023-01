Graziani: “Isco? Non saprei dove metterlo. Non è necessario fare mercato”

"Dal mercato mi aspetto che la Fiorentina colga l'occasione se si palesa, non ritengo sia necessario nell'immediato fare acquisti tanto per farli, ma bisogna che l'atteggiamento si migliori e quindi essere più costanti con i risultati. Italiano sembra contento di Kouamè, Jovic e Cabral. Bianco è un giovane di grandi prospettive, come Martinelli, Kayode e altri, la Fiorentina sta costruendo dei buoni gioielli. Isco? E' valido, ma a livello tattico dove si mette in questa squadra, anche Barak sta faticando ad inserirsi. Sugli esterni siamo tranquilli, poi a centrocampo rientrerà Castrovilli, forse in difesa qualcosa si potrebbe fare, ma personalmente non cambierei tanto. Per prendere Parisi, si dovrebbe cedere Biraghi, per non parlare del conto salato che l'Empoli ci servirebbe. Uno come Zurkowski non lo darei via con questa leggerezza, ma evidentemente Italiano non lo vede, così come Benassi."