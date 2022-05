Graziani: “In Europa con merito, Fiorentina da applausi. Con due-tre acquisti…”

L'opinione dell'ex viola

"Settimana scorsa avevo detto: comunque vada, sarò soddisfatto. Anche con l'ottavo posto sarebbe stata una stagione positiva, siamo entrati in Europa per meriti nostri. Qualcuno fa l'ironico su questo piazzamento, ma la Fiorentina è da applausi, ci sono le basi per fare qualcosa di importante e continuare a crescere. C'è già uno zoccolo duro, indovinando due-tre acquisti si può fare il salto di qualità e lottare concretamente per la Champions League".