Graziani: “I numeri parlano chiaro, Piatek grande acquisto. Società bravissima”

"Ciccio" Graziani commenta l'imminente match tra Fiorentina e Torino e l'arrivo del nuovo attaccante viola

Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per commentare la situazione in casa viola in viste del match contro il Torino che, molto probabilmente, si giocherà Lunedì alle 17:00. Ecce le sue parole: