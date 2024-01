Graziani: “Faraoni è una buona operazione. Si rischia il boomerang a gennaio”

"Il tema stadio è una perdita di tempo, rifacessero questo Franchi. Io ricordo quando la famiglia Della Valle propose lo stadio da 40mila posti tutto viola. Poi è arrivato Commisso e niente nemmeno lui. Non si capisce più nulla, sono 10 anni che si parla sempre delle stesse cose. La Fiorentina a destra non prende un titolare, va bene anche Faraoni in attesa di Dodò. Quella è un'operazione fattibile, io spero che la viola migliori in attacco. Se non si migliora in quel reparto si può andare incontro a momenti negativi. Ma una squadra per avere un obiettivo di livello necessita di due punte continue. Io credo che davanti in sè manchi poco, chi prendi Petagna per fargli fare panchina"