Graziani: “Dobbiamo provare a ripartire. Iachini? Merita la fiducia. Chiesa via solo per 70-80 milioni”

Ciccio Graziani ha risposto alle domande di studio e ascoltatori durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Fino a qualche giorno fa eravamo tutti pessimisti, adesso fortunatamente le notizie iniziano ad essere positive. Il comitato tecnico scentifico dovrà dire e condizioni per riprovare a ripartire. Riprovarci è necessario, se poi arriveranno disagi o nuovi positivi chiudiamo e ripartiamo la prossima stagione senza problemi. Iachini? Merita la fiducia della società sia se il campionato riparte che direttamente la prossima stagione. Ha risvegliato la Fiorentina dando una scossa importante, non deve essere messo sotto a nessuno. Chiesa via per 50 mln? No, me lo tengo ancora un paio di anni, mi sembra troppo bassa questa valutazione. E’ un giocatore che col passare del tempo arriverà a valere una cifra molto più alta. Ci sono squadre come Liverpool, Manchester e altre potenze europee che non avranno problemi a tirare fuori 70-80 milioni di euro. Belotti? E’ un giocatore per cui farei un sacrificio economico. Con un attaccante così la squadra può fare il definiitov salto di qualità