Come già aveva anticipato Violanews.com il gallo Belotti è l’obiettivo per la prossima stagione. Come rilanciato oggi da SportMediaset , l’attaccante piace infatti tantissimo alla dirigenza viola, anche se il suo arrivo è legato a futuro di Federico Chiesa. Sull’attaccante del Torino e della nazionale italiana ci sarà da battere la ferrata concorrenza del Napoli.