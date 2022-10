Graziani: “Cabral sa di essere la riserva di Jovic. Ma ora gli attaccanti…”

A Rtv38 l'ex viola Ciccio Graziani ha commentato la vittoria del contro lo Spezia e non solo: "Il carattere l’ho visto oggi ma anche contro l’Inter. Lo Spezia quando gioca così può mettere in difficoltà chiunque, il problema è che la Fiorentina non riesce ad addormentare il gioco. Un aspetto positivo di oggi è il gol messo a segno da Cabral, che però non può essere contento dello scarso minutaggio. Come puoi sperare che possa darti un apporto importante? Lui si impegna e dobbiamo elogiarlo, ma secondo me il brasiliano ha capito che Jovic è il titolare e lui l’alternativa. Per fortuna in questo momento gli attaccanti stanno cominciando a fare gol, non dimentichiamo i due annullati a Lecce, questo significa che i giocatori si stanno facendo trovare nella posizione giusta per sé e per i compagni. Kouamé? E' molto votato al sacrificio, ha molta corsa e resistenza e adesso è la fortuna di Italiano e di tutti".