Graziani: “Bravissima la dirigenza viola con Gattuso, scelgo lui tutta la vita”

"Gattuso tutta la vita! Non solo è bravo, ma è anche una persona per bene, che non si nasconde mai e trasmette il suo carattere. Con Gattuso ci somigliamo, solo che io avevo il piede migliori di lui (ride, ndr). Per come la so io, c'era stato un incontro importante tra Lotito e Gattuso, che però si sono dati qualche giorno di tempo. La Fiorentina si è reinserita e ha fatto a Rino la sua proposta, che è stata schiacciante. Alla fine è probabile che Simone Inzaghi rimanga lì, non so con quanto entusiasmo... La dirigenza viola è stata molto brava nell'occasione. Fiorentina vantaggiosa? Sul piano degli obiettivi, neanche troppo... Non basterà fare meglio di quest'anno, l'arrivo di gattuso alza le aspettative. Firenze vuole risorgere e si affida a un uomo, a una garanzia. Poi senza i giocatori non sviluppa nulla neanche lui..."