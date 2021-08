Graziani: “Berardi per entusiasmare la piazza, però preferisco Orsolini”

Ciccio Graziani ha fatto un confronto tra Berardi ed Orsolini. Poi ha dato un parere personale su Borja Mayoral e Kokorin.

Su possibile colpo Borja Mayoral (SCHEDA) e Kokorin: "La Roma non può permettersi di vendere un attaccante. Perché ne ha bisogno anche per le coppe. Ma non credo che sia una cosa fattibile per questi ultimi giorni di mercato. Kokorin? Ora non te lo prendono, perché non ha mai giocato la scorsa stagione. Magari puoi girarlo in prestito per farlo giocare, ma non so in quanti possono essere interessati".