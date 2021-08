Fiorentina, telefonata per Messias. DS Crotone conferma: “Interessamento viola”

Il club viola si rifà sotto per il fantasista brasiliano, Ursino avverte: "Bisogna fare in fretta, parte solo a titolo definitivo"

Redazione VN

Non è tramontato l'interesse della Fiorentina per Junior Messias. A confermarlo è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà: il giocatore è conteso da più società di Serie A, ma l'ultima telefonata a sorpresa, arrivata ieri, è stata della Fiorentina: Vincenzo Italiano, come già raccontato, lo apprezza tantissimo.

Un'ulteriore conferma arriva dal Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone. Queste le sue parole a Lady Radio: "Sì, negli ultimi giorni c’è stato mezzo interessamento della Fiorentina, adesso però non so cosa succederà nei prossimi giorni: ci sono anche altre 3-4 squadre sul giocatore. Sicuramente il giocatore si muoverà a titolo definitivo e non in prestito, le squadre che lo vogliono devono muoversi subito e andare al sodo: Messias è bravissimo e può ricoprire tanti ruoli".

Ursino, infine, ha commentato anche il sondaggio dei mesi scorsi fatto dalla Fiorentina per Simy: "C’è stato un mezzo interessamento quando doveva esserci Gattuso come allenatore, è stato Rino a farmi il suo nome. Dall’arrivo di Italiano però non ci sono stati più contatti per il giocatore".