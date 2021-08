Il sogno viola è un trio delle meraviglie: Berardi-Gonzalez-Vlahovic

La Fiorentina non sogna solo Berardi, ma anche un vero e proprio trio delle meraviglie con Gonzalez e Vlahovic

Il casting sulle fasce per la Fiorentina coinvolge anche il reparto offensivo. Come riporta il Corriere Dello Sport, al momento in avanti sono in quattro, compreso Saponara adattato nel ruolo già l'anno scorso allo Spezia da Italiano. Un elemento aggiunto con caratteristiche tecniche per il ruolo non dispiacerebbe e nelle scorse ore abbiamo parlato di Berardi (SCHEDA), molto più che una semplice idea. Il quotidiano la definisce però una montagna da scalare, nonostante l'idea dei dirigenti viola sia quella di costruire un trio delle meraviglie là davanti con Vlahovic e Gonzalez. Certo, il tempo non aiuta e nemmeno il fatto che il Sassuolo intenda fare muro, ma 'provarci non costa nulla' si dice.