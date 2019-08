Ciccio Graziani, intervenuto a Radio Sportiva, ha espresso la sua opinione sul prossimo possibile ritorno di Badelj alla Fiorentina. Ecco le sue considerazioni:

Badelj? I viola riprenderebbero uno che conosce bene l’ambiente e che ha innegabili qualità umane e tecniche. Quella alla Lazio non è stata di certo una delle avventura più felici. Riportarlo ‘a casa’ vorrebbe riprendere un usato sicuro: in quella posizione di campo serve uno di esperienza e dalle determinate caratteristiche. In più, lui vuole tornare e penso che sia un’operazione tutto sommato fattibile e giusta.

In attacco, invece, terrei Vlahovic e Simeone. Insieme a loro prendere un centravanti con caratteristiche diverse, uno come Llorente. Lui potrebbe essere fondamentale perché serve tanto a Montella uno da area di rigore e forte fisicamente. Penso che con questi tre nomi e Chiesa il reparto offensivo sarebbe completo.