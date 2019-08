Di Marzio: “Accordo raggiunto per Badelj, domani visite mediche”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, Lazio e Fiorentina avrebbero trovato l’accordo per il ritorno in viola del centrocampista croato. Il giocatore lascerà il ritiro biancoceleste per sostenere le visite mediche, a Firenze, già nella giornata di domani. Operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto.

