Graziani: “Anche se non si dovesse arrivare in finale, non sarà un fallimento”

"Una partita del genere si prepara con una grande forza di gruppo. Nulla è impossibile ed anche le situazioni più difficili possono essere ribaltate. Se la Fiorentina domani dovesse iniziare la partita con forza, con grinta, e trovando magari un episodio o un gol, a quel punto si ribalterebbe tutto. Non credo sia una stagione fallimentare comunque, neanche se non si arriverà in finale di Conference League. Anche in Coppa Italia si è arrivati ad una finale insperata. La Fiorentina si è arricchita caratterialmente e di esperienze in questa stagione".