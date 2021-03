Graziani a Vlahovic: “Un anno buono non basta, sia riconoscente alla Fiorentina”

L’ex viola Ciccio Graziani a Radio Bruno:

Ero fiducioso prima dello Spezia e del Benevento e abbiamo sempre vinto. Adesso il calendario si fa difficile, bisogna tener duro. Le prossime cinque partite ci diranno tanto. Milan? A Benevento ho visto una Fiorentina che dà fiducia ma il Milan, anche se incerottato, è pericoloso. Vlahovic? Vediamo come finisce la stagione poi si parlerà del rinnovo, ma credo debba tener conto di quanto la società ha investito su di lui in termini affettivi. Deve crescere e diventare grande, non basta un anno per essere un campione. È anche interesse suo capire cosa può avere qui.