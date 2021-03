Jack, numeri da leader: con il Milan è la gara del riscatto

Impossibile dimenticarlo. Per lui e per i tifosi del Milan: una grande storia fatta di 184 partite e 35 gol, con tanto di Supercoppa Italiana vinta dai rossoneri nel 2016 contro la Juventus. Un percorso finito però senza lieto fine, in lacrime, lasciato andare via così come un ciclo finito. Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si dedica alla partita speciale che vivrà il centrocampista viola. Nel lasciare San Siro e i suoi tifosi, Jack non ha nemmeno potuto salutare (vista la pandemia) e prendersi i meritati applausi, lasciando da solo e con tanta amarezza.

Adesso, a Bonaventura non resta che dimostrare ancora una volta che al Milan hanno sbagliato a lasciarlo andare via così facilmente e i numeri parlano per lui. Già, perché di fatto alla Fiorentina sta facendo la differenza: 24 presenze (18 da titolare), 23 punti raccolti in sua presenza (1,27 a gara). Eloquente anche il dato in sua assenza: in nove partite senza il centrocampista sono arrivati solo 6 punti. Con lui titolare, poi, ecco 26 gol (1,44 in media) contro i 7 senza. Il calcolo è presto fatto: quando l’ex rossonero non è in campo la squadra dimezza il suo rendimento. Aggiungiamoci poi che è uno dei leader dello spogliatoio e il gioco è fatto: i compagni lo ascoltano e si fidano. Ora la sua nuova vita si chiama Fiorentina: Milan avvisato.