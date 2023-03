Grassia: “Viola step by step. Fondamentale evitare errori dietro”

Penso che oggi si debba andare avanti step by step: i viola possono battersela con tutti disputando una buona Conference e risalendo il ranking. La Fiorentina è una squadra particolare, che in campionato ha peccato di continuità. Poi si devono evitare gli errori: la rete con il Milan a tempo scaduto non va presa, per esempio. Guardando la gara mi chiedevo perché stessero andando tutti in avanti...

Doppie punte

A me piacerebbe vedere in campo insieme Cabral e Jovic, ma Italiano non mi sta accontentando. Magari qualche volta, non come dogma, così come vedere Brekalo: ha una discreta media gol, lo dicono tutti. Bisogna però capire in quali condizioni sia arrivato a Firenze. Ma la prima cosa è evitare le disattenzioni in difesa, per non incappare in quelle discontinuità che hanno portato alla stagione altalenante.