Grassia: “Se Jovic funziona, Fiorentina sicuramente da Europa League”

Il giornalista e dirigente sportivo italiano, Filippo Grassia, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Ha iniziato parlando dell'acquisto di Luka Jovic: "La carta Jovic è interessante. In Germania ha segnato tantissimo, mi auguro che a Firenze torni ad essere quello. Potrebbe essere molto utile per Italiano. Se il serbo funziona siamo sicuramente da Europa League".