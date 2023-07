Grassia: “Livakovic? Difesa il vero problema, Terracciano ha fatto il suo”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista di Radio RaiFilippo Grassia: "Amrabat? Trenta milioni li vale, lo vedrei bene al fianco di Tonali. Se la Fiorentina deve privarsi del suo miglior centrocampista lo deve fare per una cifra congrua da reinvestire. Ma alcuni nomi emersi in questi giorni non hanno avuto grande risalto nell'ultimo periodo. Livakovic? Non lo conosco, ma ci sono diversi portieri italiani che si sono messi in mostra nell'ultima stagione. Dei problemi della Fiorentina, il portiere è l'ultimo perché Terracciano la sua parte l'ha fatta. Conviene puntare su un giovane come Carnesecchi, mentre Musso ha una valutazione importante. Da sistemare c'è la difesa, la coppia centrale non è mai stata irreprensibile, soprattutto nelle partite in cui non ha giocato Milenkovic".