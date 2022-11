Grassia: “Italiano ci ha messo troppo a capire i problemi della Fiorentina”

"Nico Gonzalez manca tanto alla Fiorentina, così come Castrovilli, sono mancati gli inserimenti dei centrocampisti. La squadra ha sofferto questo, specialmente gli attaccanti che erano isolati. Pure la mancata conferma di Torreira ha inciso, il regista è fondamentale. Italiano per me ha impiegato troppo tempo per capire cosa non andava, Mandragora e Amrabat come registi sono stati 2 flop in quel ruolo, il primo aveva già fallito a Torino. Almeno 2 punte che arrivino a 15 gol ci servono, ma non li abbiamo e gli esterni segnano troppo poco, qualcosina ancora Italiano deve cambiare. Alcuni elementi in vista di gennaio vanno valutati, 19 punti sono pochi, ne vanno fatti almeno 60, bisogna capire se alcuni giocatori sono da viola. A gennaio spero in un playmaker, e in pochi colpi ma buoni."