Grassia: “Gioco Italiano simile a quello degli Azzurri. Serve tecnico-psicologo”

Il parere del giornalista: "Italiano? La Fiorentina ha bisogno di un allenatore che all'occorrenza sappia fare anche da psicologo"

Il giornalista Filippo Grassia è intervenuto a Radio Bruno, queste le sue dichiarazioni sul tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: "Italiano si è fatto apprezzare per il modo in cui ha fatto giocare lo Spezia, infondendo la una mentalità particolare: cercare sempre di far male all'avversario, qualunque esso sia.