GRAFICO – Le montagne russe del campionato viola

In un altro articolo abbiamo scritto dell’evidente difficoltà della partenza per la Fiorentina di Montella. In questo grafico è evidente quello di cui abbiamo già detto. Abbiamo inserito giornata per giornata i punti conquistati lo scorso anno dagli avversari della Fiorentina considerando le tre neopromosse a quota 30 ed è lampante come le prime sei giornate, con l’0eccezione della seconda a Genova, costituiscano un grosso scoglio molto difficile da superare. Poi nella fase centrale molta tranquillità per riprendere verso la fine di nuovo con un terzetto di partite niente male.