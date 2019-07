Fiorentina sfortunata. Partenza col botto per una squadra da costruire

Le squadre prima o poi devono essere tutte affrontate, ma… est modus in rebus e questa volta la Fiorentina che deve ancora iniziare ad essere costruita dovrà affrontare nelle prime quattro giornate le tre squadre finite sul podio lo scorso anno. Possiamo certamente dire che poteva andarci meglio.

Montella sicuramente non gradirà la cosa perché ancora non conosce almeno metà della squadra titolare e deve già pensare a fare punti contro colossi ben collaudati e oliati. Poi ovviamente dopo le grandi montagne arriveranno anche le pianure, ma c’è il rischio di arrivarci un po’ in affanno. Ma adesso non preoccupiamoci, forza Fiorentina facci vedere di che pasta sei fatta e non mollare. Firenze sarà con te