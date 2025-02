FOTO – Bove in “trasferta” a Rotterdam per seguire il suo amico Cobolli

Edoardo Bove sta cercando di impegnare il tempo che, suo malgrado, non può trascorrere sul campo di calcio. Almeno per il momento. E così in questa mattinata il calciatore della Fiorentina ha deciso di seguire dal vivo la partita di tennis del suo grande amico Flavio Cobolli, attualmente numero 35 nel ranking ATP mondiale. In ballo c'è il primo turno del torneo di Rotterdam, in Olanda, contro il polacco Hurkacz. Ecco l'inquadratura di Bove in tribuna mostrata da Sky e ripresa su X dal profilo QuindiciZero: