Cecchi Gori su Adani: “Non era un granchè. La coppa a letto? Non credo proprio”

Vittorio Cecchi Gori è tornato a parlare, anche di Fiorentina. L'ex presidente viola è stato ospite al podcast Alcazar Off. Cecchi Gori ha raccontato alcuni aneddoti su Lele Adani , suo ex giocatore:

"Ad Adani piace scherzare, dato che non era un granchè da giocatore, ma era molto simpatico. Sull'episodio della Coppa Italia? Non credo proprio che lui possa avere il trofeo, me lo deve venire a dire a me. Contro lo United nel 2000 vincevamo 1-0, poi prese rosso (l'espulsione fu per Rossitto n.d.r) e si perse 3-1, quindi statte bono Adani"