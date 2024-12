Cinque gol in tre partite, Kean è il giocatore del mese della Serie A

Un novembre di fuoco per la Fiorentina, e in particolar modo per Moise Kean che, a suon di gol, sta trascinando la propria squadra nelle zone alte della classifica. 1-3-1 non è un modulo, ma sono le reti messe a segno dall'attaccante viola in campionato nel mese di novembre (1 vs Torino, 3 vs Verona, 1 vs Como). Palladino gli ha affidato le redini dell'attacco viola, e l'ex Juventus non sta di certo deludendo. E i risultati non tardano ad arrivare.