Gosens: “Che emozione tornare in nazionale. Ho affrontato tanti momenti duri”

Le parole del terzino tedesco della Fiorentina in Nazionale: "Giocare una partita internazionale per me sarà sempre un’esperienza unica"

Robins Gosens è tornato con la nazionale tedesca dopo tanto tempo. Il terzino della Fiorentina si è meritato la convocazione, complice anche l'infortunio di Raum, grazie alle sue ottime prestazioni in maglia viola. Ha parlato così del suo ritorno in nazionale:

È davvero una sensazione straordinaria essere tornato a giocare con la nazionale. È passato esattamente un anno dall’ultima volta che ho provato qualcosa di simile. Per arrivare di nuovo a questo punto, ho dovuto affrontare molte difficoltà, momenti difficili e ostacoli. Ma ho dimostrato ancora una volta che l’impegno e la dedizione pagano sempre, e che non bisogna mai mollare. Giocare una partita internazionale per me sarà sempre un’esperienza unica. Ognuno può avere la propria opinione, ma per me è diventato chiaro ancora una volta che rappresentare il proprio paese è il traguardo più alto che un atleta possa raggiungere.