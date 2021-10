Gori: “Il mio sogno è giocare nella Fiorentina. Cosenza? Ambiente splendido”

Gabriele Gori, ai microfoni del Pentasport, ha parlato della sua esperienza in viola e di un possibile futuro a Firenze da protagonista

Sul suo arrivo a Cosenza: "Sono contento del mio avvio in campionato con il Cosenza anche se posso sempre migliorare. La squadra si è completata tardi ma adesso stiamo lavorando bene e c'è la stiamo giocando contro tutti. A Vicenza ho segnato poco, invece qui mi danno molta più fiducia che cerco di ripagare al massimo. Voglio arrivare in doppia cifra quest'anno".

Sul suo futuro a Firenze e su Vlahovic: "Il mio sogno da bambino è essere il numero nove della Fiorentina. darò di tutto per raggiungere questo mio sogno e guadagnarmi il posto in squadra. Dusan si è sempre allenato bene e con professionalità, poi non so se andrà via".