Gori: “Che liberazione il gol al Chievo! Dispiace per il momento attuale della Fiorentina”

Gabriele Gori, attaccante viola in prestito al Vicenza, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Il gol al Chievo? Avevo già fatto due assist, il gol è stata una liberazione perché lo stavo cercando da tanto. Voglio segnare il più possibile ed essere utile alla squadra. Ho dedicato il gol a Paolo Rossi perché indosso la sua maglia e darò tutto per onorarla. La gara contro il Cosenza di Cerofolini? Siamo amici d’infanzia, ancora non l’ho sentito, ma sarà un vero piacere giocarci contro. Fiorentina? Dispiace per il momento che sta attraversando, anche se da lontano è difficile capire le varie dinamiche. Ma ora penso solo al Vicenza. Tornare in viola? La cosa positiva è che il mio procuratore è sempre in contatto con il club”.

