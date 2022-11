Gonzalo: “Capisco i tifosi su Gonzalez, ma vi dico una cosa. Rosa ACF corta”

"Purtroppo la mia Argentina ha iniziato male in Qatar, nessuno se lo aspettava. Ora si giocano tutto contro il Messico, il cui allenatore è proprio argentino e ha diretto anche l'Albiceleste. La pressione è molto forte, giocare un Mondiale è il sogno della nostra vita. Gonzalez? Di certo non stava bene, ma dire no alla Nazionale è difficile. Capisco la rabbia della gente, mi dispiace per lui ma vi dico che è una cosa che non si può spiegare. Deve guadagnarsi l'affetto dei tifosi per la seconda volta. I giocatori? Meglio lasciarli tranquilli in giorni come questi".