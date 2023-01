“Gonzalez-Leicester, è quasi fatta. Nico è pronto per giocare con i più forti”

Ci siamo davvero? Nico Gonzalez sembra essere vicino a lasciare la Fiorentina per approdare al Leicester. Secondo Pedro Pasculli, ex attaccante argentino (in Italia ha giocato con le maglie di Lecce, Casertana e Brindisi) e campione del Mondo nel 1986, la sua esperienza in maglia viola è pressoché terminata. Ecco il suo racconto a Radio Sportiva: