Gonzalez, Kouamé ed un rientro tardivo: Brekalo verso il debutto da titolare?

Non solo gol e movimenti interessanti, per quello che possono valere comunque, considerando l'allenamento della Fiorentina contro il Seravezza Pozzi. Nella sgambata contro la compagine lucchese Josip Brekalo è apparso in grande ripresa e voglioso di mettersi in mostra. Il croato dopo un periodo di inattività sta lavorando sodo per tornare in forma e del resto le due settimane di sosta dovevano servire proprio a questo, come aveva detto lo stesso Vincenzo Italiano, ad elementi come lui, Sottil o Castrovilli. L'ex Toro, dunque, si candida per una maglia da titolare in vista della gara di Milano contro l'Inter, anche considerando che Nico Gonzalez, ma anche lo stesso Christian Kouamé, torneranno davvero tardi (tra il giovedì ed il venerdì prima della trasferta meneghina) dai rispettivi impegni con le loro nazionali. Ed il tecnico viola ha già dimostrato nella scorsa stagione che in situazioni come questa preferisce dare spazio nella prima partita in calendario a chi è rimasto a lavorare con lui ed il suo staff a Firenze. Senza dimenticarsi, poi, che dopo appena quattro giorni la Fiorentina sarà di scena a Cremona per la semifinale di andata di Coppa Italia, appuntamento cruciale della stagione gigliata.