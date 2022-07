Gollini, le amichevoli e la presentazione della squadra: il programma di Moena

La Fiorentina informa che domani, venerdì 15 luglio, la squadra viola scenderà in campo, all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti” per due sessioni di allenamento, alle ore 10:00 e alle ore 17:30. Alle 12:00, presso la sala stampa del Centro Sportivo Benatti, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Pierluigi Gollini e verrà trasmessa in diretta sui canali web e social del Club.