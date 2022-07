Gollini: “Firenze posto speciale per me, torno da uomo. L’addio per United…”

Il portiere viola Pierluigi Gollini è stato intervistato da DAZN, queste le sue parole: "All'Atalanta facevamo più corsa, qui lavoriamo invece sulla forza. Dipende dagli allenatori. La parte più noiosa degli allenamenti? Quando corri o sollevi tanti chili, ma anche le parti morte: ti alleni-riposi, ti alleni-riposi... e così via. Per me, comunque, qua è un posto speciale, sono venuto che ero un ragazzino e torno da uomo. Ci lasciammo non nel migliore dei modi: andai allo United, non riuscii a rifiutare. A volte mi sembra come se non avessi giocato per tre anni, la Serie A mi è mancata molto. Era il mio sogno da bambino".