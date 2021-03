Gnocchi: “Alla Fiorentina serve un calcio innovativo. Commisso disilluso”

Il comico e tifoso del Parma Gene Gnocchi ha parlato ai microfoni di Lady Radio a due giorni dalla sfida con la Fiorentina:

Il Parma dovrebbe avere 5 punti in più considerate le ultime tre gare, sono annate sfortunate. Il match con la Fiorentina è l’ultima spiaggia per i ducali. Mi aspetto una gara spigolosa, dipende da chi riuscirà a recuperare la Fiorentina, se i viola recuperano tutti diventa dura. Altrimenti il Parma può pensare al colpaccio a Firenze. Ribery contro la Roma a me è piaciuto tantissimo. Il Parma sconta anche un mercato fatto con i giovani, quando c’è bisogno di salvarsi però servono giocatori esperti, difficile che calciatori con meno esperienza possano essere d’aiuto ora. Commisso? Lo vedo un po’ spento, all’inizio si era creata empatia con la tifoseria e c’era molta aspettativa, ora mi sembra disilluso. Gli americani pensano che basta arrivare in Italia e tutto cambia con un tocco, invece non è così. Rocco ha speso, ma non sempre le ciambelle riescono col buco. Le sparate contro i giornalisti mi sembrano ridicole. A me la Fiorentina non dispiace, forse ci si aspettava di più da Prandelli. Non è sempre colpa sua, ma credo che i gigliati abbiano bisogno di un tecnico che proponga un calcio innovativo come De Zerbi o Italiano. Vlahovic? Prandelli ci ha fatto un lavoro psicologico