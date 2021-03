Fiorentina, il mercato non aiuta. Tra misteri, incognite fisiche e difetti strutturali

Al netto degli investimenti, lo scenario Fiorentina suona come una bocciatura per Rocco Commisso. I risultati tardano ad arrivare ed anche l’obiettivo, non proprio ambizioso, di terminare nella prima metà di classifica sembra un miraggio lontano. Il mercato, o meglio i mercati, non hanno pagato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tanti giocatori sono arrivati, tanti sono ripartiti. Non stiamo parlando di calciatori deboli, ma di figure che non hanno trovato la loro identità dentro un gruppo figlio delle idee di troppi allenatori. Grande problema resta la qualità in zona gol. Pedro non si è ambientato, Cutrone è stato bocciato e Kouame sta deludendo. Da valutare Kokorin che ancora sembra lontanissimo dalla forma fisica migliore. Il presente risponde soltanto al nome di Vlahovic, forse troppe responsabilità per un classe 2000. In più c’è il mistero Callejon, lo spagnolo è finito ai margini del progetto tecnico da mesi. Il 3-5-2 non lo favorisce ma è altrettanto vero che la classe e l’esperienza di questo giocatore potrebbero essere utili.

Il giudizio: “Kokorin? Adesso vale la metà di Cutrone”