Gli scontri diretti sorridono ai viola. Ma Bologna sarà decisiva

Il Bologna e la Fiorentina si giocano tantissimo al Dall'Ara mercoledì. Sia per lo status di sorprese, ma anche per la classifica avulsa

Il sonoro successo contro il Frosinone ha messo fine alla crisi di risultati della Fiorentina. Ma per capire se la viola sia definitivamente uscita dalla spirale negativa bisognerà aspettare la prova di Bologna. Sfida che sarà importantissima anche per la classifica avulsa. La Fiorentina infatti, seguendo il dato di Transfermarkt.com è quinta per punti negli scontri diretti, tra le prime 9 della Serie A. Pesano i successi contro Napoli, Atalanta e proprio il Bologna al Franchi. In una lotta europea così accorciata fare punti nei confronti diretti sarà fondamentale