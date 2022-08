Giudice Sportivo, multa per i tifosi viola. La motivazione

All'indomani di Fiorentina-Napoli, il Giudice Sportivo ha multato la Fiorentina di 15mila euro. Questa la motivazione: "per avere suoi sostenitori, prima della gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonchè cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto".

Nessuna conseguenza, almeno per il momento, per i tifosi protagonista del faccia a faccia con Spalletti a fine partita e colpevoli, a detta del tecnico azzurro, di averlo insultato per tutti i 90'. LEGGI IL DISPOSITIVO COMPLETO