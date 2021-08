Giudice Sportivo, la decisione su Dragowski dopo l’espulsione contro la Roma

Una giornata di squalifica per Dragowski

E' stato pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo dopo la 1° giornata di Serie A. Coinvolto un giocatore della Fiorentina, ovvero il portiere Bartlomiej Dragowski. Espulso al 17' per un intervento fuori area ai danni di Abraham, l'estremo difensore polacco è stato squalificato per una giornata. [CLICCA PER LEGGERE IL COMUNICATO UFFICIALI COMPLETO CON TUTTE LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO]